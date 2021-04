Vendita abusiva di mitili. Sequestrati 40kg di cozze nere (Di venerdì 30 aprile 2021) Procedono serrati i controlli della Guardia Costiera su tutta la filiera della pesca nell’ambito del Compartimento marittimo di Taranto. Nella mattinata del 30 aprile, i militari della Capitaneria di porto di Taranto, durante i consueti servizi di pattugliamento e controllo del territorio, hanno accertato l’attività di Vendita abusiva di prodotti ittici da parte di un ambulante nella città vecchia. L’attività in questione ha portato al sequestro di circa 40 kg di cozze nere (mytilus galloprovincialis), in pessimo stato di conservazione, successivamente distrutte, e al deferimento del contravventore all’Autorità giudiziaria. Durante la stessa mattinata, i militari hanno sanzionato un soggetto intento a praticare la pesca subacquea di frodo negli specchi acquei del 4° sporgente del porto mercantile, nonché un ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 30 aprile 2021) Procedono serrati i controlli della Guardia Costiera su tutta la filiera della pesca nell’ambito del Compartimento marittimo di Taranto. Nella mattinata del 30 aprile, i militari della Capitaneria di porto di Taranto, durante i consueti servizi di pattugliamento e controllo del territorio, hanno accertato l’attività didi prodotti ittici da parte di un ambulante nella città vecchia. L’attività in questione ha portato al sequestro di circa 40 kg di(mytilus galloprovincialis), in pessimo stato di conservazione, successivamente distrutte, e al deferimento del contravventore all’Autorità giudiziaria. Durante la stessa mattinata, i militari hanno sanzionato un soggetto intento a praticare la pesca subacquea di frodo negli specchi acquei del 4° sporgente del porto mercantile, nonché un ...

