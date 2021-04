Vaticano, Francesco ‘impone’ la trasparenza e la moralità ai porporati: ‘non accettate regali sopra i 40 euro’ (Di venerdì 30 aprile 2021) Che in fase di contratto, a funzionari e dirigenti, oltre che una condotta irreprensibile, venga richiesto di sottoscrivere un impegno di correttezza e moralità, è di prassi oltre che doveroso. Meraviglia semmai che, ad essere sottoposti a tali vincoli ed impegni, vengano obbligati anche gli alti prelati che, in virtù della loro missione pastorale, dell’onestà e della moralità dovrebbero invece esserne i paladini. Ma purtroppo i tempi cambiano e, come denunciava un’autorevole fonte Vaticana già qualche decennio fa, ‘il diavolo si è insinuato anche dentro San Pietro’. Vaticano, Francesco detta le ‘regole’ circa il ‘funzionamento’ della Curia romana Del resto, dall’allora scandalo dello Ior, all’attuale caso delle elemosine apostoliche, per non parlare poi dei casi di pedofilia denunciati in mezzo mondo, anche la Chiesa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) Che in fase di contratto, a funzionari e dirigenti, oltre che una condotta irreprensibile, venga richiesto di sottoscrivere un impegno di correttezza e, è di prassi oltre che doveroso. Meraviglia semmai che, ad essere sottoposti a tali vincoli ed impegni, vengano obbligati anche gli alti prelati che, in virtù della loro missione pastorale, dell’onestà e delladovrebbero invece esserne i paladini. Ma purtroppo i tempi cambiano e, come denunciava un’autorevole fonte Vaticana già qualche decennio fa, ‘il diavolo si è insinuato anche dentro San Pietro’.detta le ‘regole’ circa il ‘funzionamento’ della Curia romana Del resto, dall’allora scandalo dello Ior, all’attuale caso delle elemosine apostoliche, per non parlare poi dei casi di pedofilia denunciati in mezzo mondo, anche la Chiesa ...

