Variante indiana è pericolosa? Francesco Vaia (Spallanzani) frena gli allarmismi e incoraggia le riaperture (Di venerdì 30 aprile 2021) Francesco Vaia, direttore sanitario dell’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, ha partecipato al programma “L’Aria che Tira”. Vaia ha parlato soprattutto della Variante indiana pericolosa per noi? Il direttore sanitario non è d’accordo con tutti quei medici e virologi che hanno assunto un comportamento allarmista. La Variante indiana secondo lui va trattata come tutte le altre varianti. E’ anche pro alle riaperture, ovviamente in sicurezza. Variante indiana pericolosa? L’opinione di Francesco Vaia Le varianti Covid non devono spaventare. Questo il messaggio che Francesco Vaia ha sottolineato a “L’Aria che ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 aprile 2021), direttore sanitario dell’INMI Lazzarodi Roma, ha partecipato al programma “L’Aria che Tira”.ha parlato soprattutto dellaper noi? Il direttore sanitario non è d’accordo con tutti quei medici e virologi che hanno assunto un comportamento allarmista. Lasecondo lui va trattata come tutte le altre varianti. E’ anche pro alle, ovviamente in sicurezza.? L’opinione diLe varianti Covid non devono spaventare. Questo il messaggio cheha sottolineato a “L’Aria che ...

Advertising

RobertoBurioni : Non c'entra la variante indiana (di cui sappiamo poco) quanto la diffusione incontrollata del virus in India. Giust… - repubblica : Variante indiana, verso la zona rossa a Sabaudia. Screening di massa nella comunità sikh, positivo il 20% dei testa… - repubblica : ?? Variante indiana Covid, positivi 23 dei passeggeri atterrati ieri a Roma da Delhi. 'Almeno due super spreader a b… - ersiliasassarol : RT @AmbrosinoSalva3: Senza parole da - GanzoSwan : Ci stiamo infognando con la variante indiana... Siamo fenomenali come sempre... -