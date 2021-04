Variante indiana, annullato un volo diretto a Roma. A Sabaudia rischio zona rossa per i contagi nella comunità Sikh (Di venerdì 30 aprile 2021) Un volo proveniente da uno scalo dall’India e diretto in Italia è stato annullato per ragioni di sicurezza anti Covid. L’aereo, che doveva atterrare all’aeroporto di Fiumicino, era inizialmente previsto per le 4 di mattina, poi rimandato alle 14 e infine annullato. La decisione è arrivata dopo che due giorni fa su un velivolo proveniente da New Delhi e atterrato sempre a Fiumicino 23 passeggeri sono risultati positivi al coronavirus. Attualmente, l’ingresso in Italia dei cittadini di India, Bangladesh e Sri Lanka è stato vietato, eccetto per i residenti che dovranno sottoporsi a quarantena e tamponi, dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Eppure le misure di contenimento aeroportuale – non applicate a voli già programmati – non hanno impedito la diffusione del contagio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Unproveniente da uno scalo dall’India ein Italia è statoper ragioni di sicurezza anti Covid. L’aereo, che doveva atterrare all’aeroporto di Fiumicino, era inizialmente previsto per le 4 di mattina, poi rimandato alle 14 e infine. La decisione è arrivata dopo che due giorni fa su un veliproveniente da New Delhi e atterrato sempre a Fiumicino 23 passeggeri sono risultati positivi al coronavirus. Attualmente, l’ingresso in Italia dei cittadini di India, Bangladesh e Sri Lanka è stato vietato, eccetto per i residenti che dovranno sottoporsi a quarantena e tamponi, dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Eppure le misure di contenimento aeroportuale – non applicate a voli già programmati – non hanno impedito la diffusione delo, ...

