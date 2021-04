Vangelo e parola del giorno | venerdì 30 aprile 2021

(Di venerdì 30 aprile 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel30La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 13,26-33 In quei giorni, Paolo, giunto ad Antiòchia di Pisìdia, diceva nella sinagoga: «Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata ladi questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei Profeti che si leggono ogni sabato; pur non avendo trovato alcun motivo di ...

... sorella e madre non erano solo i parenti di sangue, ma chi ascoltava ladi Dio e la metteva ... Ilpiù volte sottolinea che Giuseppe (e Maria) agiva in conformità alla legge, rispettava ...L' inferno comincia quando non si ama più; quando non ci si sente amati! Ladi Dio che ... 'Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici' (). Ci accorgiamo ...Vangelo e commento del venerdì della 4ª settimana di Pasqua. Gesù, non solo ha aperto la via che porta in cielo dove ci ha preparato un posto, ma, in più, ci accompagnerà lungo il cammino.Foto di Gianni Zotta. A pochi giorni dall’ennesima strage di migranti nel Mediterraneo, l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, insieme a una delegazione diocesana e del Centro Astalli (il Servizio dei Ge ...