Vangelo di venerdì 30 aprile: riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Dobbiamo essere orgogliosi di dire: io sono cristiano, io credo in Cristo! Perché lui è la mia salvezza, la mia via, la mia vita, la verità!

Riflessioni di Paolo de La Luce di Maria

Tutto è nelle mani di Dio, ma Dio ci lascia la nostra famosa libertà, nella quale spesso il male si insinua.

GiuseppePiu1 : RT @domenicosaretto: - Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via? - Io sono la Via, la Verità e la Vita. Uno dei motiv… - InfoRivetti : IL VANGELO DEL GIORNO: Gv 14,1-6 venerdì 30 Aprile 2021 - redellerose : RT @domenicosaretto: - Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via? - Io sono la Via, la Verità e la Vita. Uno dei motiv… - AldinaConsolini : RT @domenicosaretto: - Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via? - Io sono la Via, la Verità e la Vita. Uno dei motiv… - LaFrancaEffe : RT @domenicosaretto: - Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via? - Io sono la Via, la Verità e la Vita. Uno dei motiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo venerdì I sacrifici di missionari e costruttori di pace chiedono a gran voce un Ministero della Pace (30/04/2021) ... 50 anni, originaria del quartiere di Giavenale - non ce l'ha fatta: è morta venerdì per le ...vita missionari e missionarie mentre compivano con abnegazione il proprio servizio al servizio del Vangelo ...

Veglia di preghiera per il mondo del lavoro ... ma che non può fare a meno di ricevere l'annuncio del Vangelo come orientamento e guida". Anche ... UCID, Agesci organizza la veglia di preghiera per il mondo del lavoro in calendario venerdì 30 aprile ...

