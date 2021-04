Valeria Marini non sopporta la Cipriani? Francesca svela i retroscena | “La pace era finta | ecco cosa mi ha fatto”

(Di venerdì 30 aprile 2021)tra il 2017 e il 2018 ha detto più volte cheha avuto degli atteggiamenti poco carini nei suoi confronti. Queen Valery però ha sempre negato ed ha smentito (lanciando frecciatine) le voci di una presunta rivalità. “Adesso arriva la star! Non si dimentichi che la moda del lancio dall’elicottero è nata con me, il resto sono solo fotocopie mal riuscite. Se ce l’ho con? No, nemmeno la conosco. Ma di certo posso dire che è una mia fan e mi imita in tutto e per tutto. Poi bisogna capire se lo fa bene o male”. A fare chiarezza c’ha pensato Alfonso Signorini, che ha confermato la versione dellapoi è sbarcata nell’Isola dei Famosi die lei due si sono chiarite (per ...

Advertising

FlightInsane : RT @Cohen60210686: E dopo gli auguri a Fini, Berlusca, Valeria Marini, tocca ad Ilary FARIBA SEI UNICA! ?? #PRELEMI #giuliasalemi - emmazzurra1 : RT @Cohen60210686: E dopo gli auguri a Fini, Berlusca, Valeria Marini, tocca ad Ilary FARIBA SEI UNICA! ?? #PRELEMI #giuliasalemi - Cohen60210686 : E dopo gli auguri a Fini, Berlusca, Valeria Marini, tocca ad Ilary FARIBA SEI UNICA! ?? #PRELEMI #giuliasalemi -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

e Gianmarco Onestini hanno iniziato a flirtare a Supervivientes: i due concorrenti italiani nella notte appena passata si sono scambiati un bacio sotto le stelle honduregne. I due ...e Gianmarco Onestini si danno da fare a Supervivientes : baci in bocca e intimità tra i due. In Honduras la notte diventa 'caliente' per la showgirl e il fratello di Luca. La 53enne non ...Lâ??entrata in studio di Ilary Blasi, con un abito nero con piume, apre la tredicesima puntata dellâ??Isola dei Famosi. Gli equilibri sono sempre più precari e un nuovo concorrente è sbarcato sull'i ...Incidente hot a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei famosi che va in onda il giovedì sera in diretta su Telecinco ...