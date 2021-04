Valeria Marini, l’accusa di Francesca Cipriani: è guerra tra bionde FOTO (Di venerdì 30 aprile 2021) Non corre buon sangue tra Valeria Marini e la esplosiva Francesca Cipriani. Quest’ultima vuota il sacco e racconta tutto quanto. Valeria Marini, il suo nome è sulla bocca di tutti… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Non corre buon sangue trae la esplosiva. Quest’ultima vuota il sacco e racconta tutto quanto., il suo nome è sulla bocca di tutti… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: NON LA STELLARE VALERIA MARINI CHE FA LA PUBBLICITÀ DELLA QVC URLO - zazoomblog : Valeria Marini e Francesca Cipriani si odiano? “La nostra pace era finta” - #Valeria #Marini #Francesca #Cipriani - zazoomblog : Valeria Marini non sopporta la Cipriani? Francesca svela i retroscena: “La pace era finta ecco cosa mi ha fatto” -… - StraNotizie : Valeria Marini non sopporta la Cipriani? Francesca svela i retroscena: “La pace era finta, ecco cosa mi ha fatto”… - FlightInsane : RT @Cohen60210686: E dopo gli auguri a Fini, Berlusca, Valeria Marini, tocca ad Ilary FARIBA SEI UNICA! ?? #PRELEMI #giuliasalemi -