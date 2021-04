Vade retro Sputnik. Big tech insieme (anche TikTok) contro le Covid fake news (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel mese di marzo TikTok ha registrato in Italia un aumento significativo di video legati al vaccino, più che triplicati rispetto a febbraio (da 586 a 1967). Quelli con tag sul Covid-19, invece, sono in aumento di circa il 40% passando da 6.427 a 9019. A marzo i video rimossi per disinformazione sulle parole “coronavirus” e “Covid” sono stati 431 (a febbraio erano 444). È quanto emerge dal rapporto rilasciato da TikTok, che a giugno aveva deciso di sottoscrivere il Codice europeo di buone pratiche sulla disinformazione, avviato nell’ottobre 2018 per combattere la diffusione delle fake news online. anche le altre aziende coinvolte nel progetto hanno pubblicato i loro report mensili, diffusi dalla Commissione europea a distanza di poche ora dalla pubblicazione da un ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel mese di marzoha registrato in Italia un aumento significativo di video legati al vaccino, più che triplicati rispetto a febbraio (da 586 a 1967). Quelli con tag sul-19, invece, sono in aumento di circa il 40% passando da 6.427 a 9019. A marzo i video rimossi per disinformazione sulle parole “coronavirus” e “” sono stati 431 (a febbraio erano 444). È quanto emerge dal rapporto rilasciato da, che a giugno aveva deciso di sottoscrivere il Codice europeo di buone pratiche sulla disinformazione, avviato nell’ottobre 2018 per combattere la diffusione delleonline.le altre aziende coinvolte nel progetto hanno pubblicato i loro report mensili, diffusi dalla Commissione europea a distanza di poche ora dalla pubblicazione da un ...

