Vaccino Pfizer, la conferma: dopo 9 mesi necessaria una terza dose (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel tempo la protezione contro il virus diminuisce, con il calo degli anticorpi, rendendo necessaria una terza dose del Vaccino Pfizer. Il fondatore della BioNTech, Ugur Sahin, lo scienziato tedesco di origine turche dietro il Vaccino Pfizer, prevede la necessità di una terza somministrazione di siero anti-Covid. “Nel tempo la protezione del Vaccino contro il Leggi su 2anews (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel tempo la protezione contro il virus diminuisce, con il calo degli anticorpi, rendendounadel. Il fondatore della BioNTech, Ugur Sahin, lo scienziato tedesco di origine turche dietro il, prevede la necessità di unasomministrazione di siero anti-Covid. “Nel tempo la protezione delcontro il

Advertising

Agenzia_Italia : Per il vaccino Pfizer servirà una terza dose dopo 9 mesi. Lo ha detto il fondatore di BioNtech - Agenzia_Ansa : BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponi… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - In Scozia, una SINGOLA DOSE di vaccino Pfizer in pazienti +65 anni ha evitato il 91% dei ricoveri,… - Mariano_Amelio : Prima dose di Pfizer, richiamo con la vista di Ischia e il profumo del mare Vaccino migliore non c'è ??… - francoschiavo98 : @Segnale_Orario @Keynesblog @FabrizioChiodo @nature Speculazioni UE non direi, abbiamo pagato i vaccini ad un prezz… -