Vaccino in auto a Roma e nel Lazio: dove farlo, come si prenota e chi può farlo (Di venerdì 30 aprile 2021) Ospedali, centri commerciali e natatori trasformati in punti vaccinali, hub creati ad hoc e ora anche la possibilità di somministrare il Vaccino in modalità drive in. Succede a Valmontone, alle porte della Capitale, dove è stato inaugurato proprio la settimana scorsa un nuovo centro vaccinale. Ma vediamo come funziona, come si prenota e quale siero viene somministrato. Leggi anche: Vaccino Johnson & Johnson a Roma e nel Lazio: prenotazioni, giorni e orari per i centri di Valmontone e Tor Vergata Vaccino in auto nel Lazio: dove farlo, come si prenota e quale siero viene somministrato Nei pressi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Ospedali, centri commerciali e natatori trasformati in punti vaccinali, hub creati ad hoc e ora anche la possibilità di somministrare ilin modalità drive in. Succede a Valmontone, alle porte della Capitale,è stato inaugurato proprio la settimana scorsa un nuovo centro vaccinale. Ma vediamofunziona,sie quale siero viene somministrato. Leggi anche:Johnson & Johnson ae nelzioni, giorni e orari per i centri di Valmontone e Tor Vergatainnelsie quale siero viene somministrato Nei pressi ...

Advertising

CorriereCitta : Vaccino in auto a Roma e nel Lazio: dove farlo, come si prenota e chi può farlo - FPewterschmidt : @Divino_2 Due anziani nell’auto in contromano, 4 dosi di vaccino buttate al cesso - Rossellafas1 : @scialpi Proprio #vero..è anche un #dovere civico e una dimostrazione di #sensibilità e #rispetto per gli altri. No… - GiusBellizzi : @FabrizioChiodo @nature Questa storia deve far riflettere tutti noi Occidentali! Con un embargo in corso, con pochi… - AlessioBrogini : Cecchi Paone ha attaccato Paragone sul vaccino e poi si é auto-smentito da solo incalzato da Cruciani. Che fenomeno… -