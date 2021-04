Vaccino, dal 1° maggio via alle prenotazioni per gli under 50 con comorbidità nel Lazio (Di venerdì 30 aprile 2021) Prosegue con successo la campagna vaccinale contro l’infezione da Coronavirus. Attualmente, infatti, il Lazio sarebbe la Regione con più appuntamenti in agenda; motivo per cui è stata aperta un’altra fascia d’età che ora potrà vaccinarsi per ricevere la dose di Vaccino. Vaccini anti-Covid per under 50 (40-49) con patologie A partire da sabato 1 maggio 2021 i nati dal 1972 al 1981 (under 50) con comorbidità (categoria 4) avranno la possibilità di prenotare la Vaccinoterapia in uno degli oltre 120 Hub presenti sul territorio laziale. Soltanto coloro affetti da specifiche patologie e in possesso di esenzione potranno richiedere l’immunoprofilassi. Inoltre, sempre dalla mezzanotte di venerdì 30 aprile, tutti i 58/59enni potranno accedere al portale per effettuare ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Prosegue con successo la campagna vaccinale contro l’infezione da Coronavirus. Attualmente, infatti, ilsarebbe la Regione con più appuntamenti in agenda; motivo per cui è stata aperta un’altra fascia d’età che ora potrà vaccinarsi per ricevere la dose di. Vaccini anti-Covid per50 (40-49) con patologie A partire da sabato 12021 i nati dal 1972 al 1981 (50) con(categoria 4) avranno la possibilità di prenotare laterapia in uno degli oltre 120 Hub presenti sul territorio laziale. Soltanto coloro affetti da specifiche patologie e in possesso di esenzione potranno richiedere l’immunoprofilassi. Inoltre, sempre dalla mezzanotte di venerdì 30 aprile, tutti i 58/59enni potranno accedere al portale per effettuare ...

