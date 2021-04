Vaccino covid, una sola dose contro quattro virus: le novità annunciate da Moderna (Di venerdì 30 aprile 2021) Redazione Un solo Vaccino sarà in grado di proteggere contro quattro virus e cioè il covid, le sue varianti più contagiose e l’influenza. Ad annunciarlo è Andrea Carfì, capo della ricerca per le malattie infettive dell’azienda americana Moderna, in un’intervista al Corriere della Sera. “Stiamo lavorando su vaccini polivalenti”, ha annunciato parlando a nome della multinazionale specializzata nella tecnologia dell’Rna messaggero. La decisione di sviluppare una nuova versione del Vaccino in grado di combattere le varianti deriva dalla preoccupazione per quella “identificata per la prima volta in Sudafrica (B.1.351) – ha precisato il ricercatore di Moderna -. Si è visto in studi di laboratorio che il nostro preparato risponde cinque-sei volte meno ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 30 aprile 2021) Redazione Un solosarà in grado di proteggeree cioè il, le sue varianti più contagiose e l’influenza. Ad annunciarlo è Andrea Carfì, capo della ricerca per le malattie infettive dell’azienda americana, in un’intervista al Corriere della Sera. “Stiamo lavorando su vaccini polivalenti”, ha annunciato parlando a nome della multinazionale specializzata nella tecnologia dell’Rna messaggero. La decisione di sviluppare una nuova versione delin grado di combattere le varianti deriva dalla preoccupazione per quella “identificata per la prima volta in Sudafrica (B.1.351) – ha precisato il ricercatore di-. Si è visto in studi di laboratorio che il nostro preparato risponde cinque-sei volte meno ...

