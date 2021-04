Vaccino Covid, Pfizer richiede autorizzazione all’Ema per la somministrazione ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Vaccino Pfizer disponibile per i ragazzi da giugno. Presentata richiesta di approvazione all’Ema. ROMA – Il Vaccino Pfizer disponibile per i ragazzi da giugno. L’annuncio è stato dalla BioNTech ai microfoni del quotidiano tedesco Der Spiegel. Nella giornata del 30 aprile la società ha reso noto di aver richiesto l’autorizzazione all’Ema. Pfizer mette a punto il Vaccino per i ragazzi: chiesta autorizzazione all’Ema Nella giornata del 30 aprile Pfizer e BioNTech hanno richiesto all’Ema l’autorizzazione per la somministrazione del Vaccino ai ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 aprile 2021) Ildisponibile per ida giugno. Presentata richiesta di approvazione. ROMA – Ildisponibile per ida giugno. L’annuncio è stato dalla BioNTech ai microfoni del quotidiano tedesco Der Spiegel. Nella giornata del 30 aprile la società ha reso noto di aver richiesto l’mette a punto ilper i: chiestaNella giornata del 30 aprilee BioNTech hanno richiestol’per ladelai ...

