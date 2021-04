Vaccino Covid, De Luca: “Continua furto dosi alla Campania” (Di venerdì 30 aprile 2021) “La Campania è l’ultima regione in Italia nella ripartizione dei vaccini anti Covid. Ad oggi, nonostante una tuta mimetica su un paio di anfibi vaghi per l’Italia, tolgono a 211mila cittadini campani il Vaccino a cui avrebbero diritto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook, facendo così riferimento, senza nominarlo, al commissario di governo per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. “E’ uno scandalo che Continua – ha aggiunto De Luca – una vergogna nazionale. Qualcuno ha qualcosa da dire in questo benedetto Paese nel mondo dell’informazione, dell’intellettualità, del pensiero meridionalista, delle persone che hanno rispetto per la Costituzione o semplicemente serie? Come si può ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) “Laè l’ultima regione in Italia nella ripartizione dei vaccini anti. Ad oggi, nonostante una tuta mimetica su un paio di anfibi vaghi per l’Italia, tolgono a 211mila cittadini campani ila cui avrebbero diritto”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo Denel corso di una diretta Facebook, facendo così riferimento, senza nominarlo, al commissario di governo per l’emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo. “E’ uno scandalo che– ha aggiunto De– una vergogna nazionale. Qualcuno ha qualcosa da dire in questo benedetto Paese nel mondo dell’informazione, dell’intellettualità, del pensiero meridionalista, delle persone che hanno rispetto per la Costituzione o semplicemente serie? Come si può ...

