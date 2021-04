Vaccino ai giovani, quando si vaccineranno i ragazzi tra i 12 e i 15 anni? La possibile data (Di venerdì 30 aprile 2021) Vaccino ai giovani, si avvicina il momento, quantomeno al livello mondiale, di estendere la campagna vaccinale anti Covid anche ai ragazzi. Su questa fascia di popolazione, com’è noto, sono al lavoro le aziende Pfizer e BioNTech che insieme hanno lanciato uno dei vaccini contro il Covid al momento sul mercato. E in tal senso c’è già chi parla di giugno come mese a partire dal quale le dosi saranno a disposizione anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Il Vaccino anti Covid per i ragazzi tra 12 e 15 anni E in effetti sembrerebbe essere questo l’obiettivo del duo Pfizer-BioNtech. L’Amministratore Delegato di quest’ultima ha dichiarato di essere nella fase finale della preparazione per la domanda ai fini del benestare dell’EMA. Dai dati finora emersi è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021)ai, si avvicina il momento, quantomeno al livello mondiale, di estendere la campagna vaccinale anti Covid anche ai. Su questa fascia di popolazione, com’è noto, sono al lavoro le aziende Pfizer e BioNTech che insieme hanno lanciato uno dei vaccini contro il Covid al momento sul mercato. E in tal senso c’è già chi parla di giugno come mese a partire dal quale le dosi saranno a disposizione anche per itra i 12 e i 15. Ilanti Covid per itra 12 e 15E in effetti sembrerebbe essere questo l’obiettivo del duo Pfizer-BioNtech. L’Amministratore Delegato di quest’ultima ha dichiarato di essere nella fase finale della preparazione per la domanda ai fini del benestare dell’EMA. Dai dati finora emersi è ...

Advertising

machetilamenti : Serve anche chiarezza sulle dosi dei volontari. E chiarire quale vaccino sconsigliare ai più giovani - CorriereCitta : Vaccino ai giovani, quando si vaccineranno i ragazzi tra i 12 e i 15 anni? La possibile data - Kemess12 : Il virus è diventato endemico, l'immunità di gregge è una chimera, e trattare con un vaccino sperimentale giovani s… - Kemess12 : @ilmeteoit Il virus è diventato endemico, l'immunità di gregge è una chimera, e trattare con un vaccino sperimental… - NinjitaOutlet : RT @AStramezzi: Draghi punta alle riaperture con la fine della Campagna Vaccinale come in UK Cosa farà se in UK arriverà 3ª ondata con le… -