Vaccini | Riccardi | 11 063 adesioni alle 18 15

(Di venerdì 30 aprile 2021) Udine, 30 apr – Sono 11.063 lealla campagna vaccinale, secondo le ultime rilevazioni aggiornate ad oggi18.15; per la maggior parte sono state effettuate attraverso la prenotazione nelle farmacie (6.907). A darne comunicazione è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo, che ha fatto il punto sull’andamento della campagna vaccinale. Nel dettaglio dei numeri legatiprenotazioni, 2.645 hanno riguardato coloro che hanno un’età compresa tra 60 e 69 anni, di cui 293 nel territorio dell’Asfo, 1058 in quello dell’Asufc e 1294 dell’Asugi. Quindi 601 prenotazioni sono state compiute da coloro che hanno un’età compresa tra 70 e 74 anni (98 Asfo, 256 Asufc e 247 Asugi), 273 nella fascia 75-79 (41 Asfo, 112 Asufc e 120 Asugi), mentre 309 sono state le prenotazioni ...

