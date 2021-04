Vaccini, raggiunto l'obiettivo delle 500mila dosi in un giorno. Speranza: "Grande lavoro di squadra" (Di venerdì 30 aprile 2021) I dati del governo: il 29 aprile 497.993 iniezioni, dato che potrebbe essere aggiornato al rialzo nelle prossime ore. Zingaretti: "Nel Lazio dal 20 maggio somministrazioni di J&J in farmacia" Leggi su repubblica (Di venerdì 30 aprile 2021) I dati del governo: il 29 aprile 497.993 iniezioni, dato che potrebbe essere aggiornato al rialzo nelle prossime ore. Zingaretti: "Nel Lazio dal 20 maggio somministrazioni di J&J in farmacia"

Advertising

CarloStagnaro : Aver raggiunto il target dei 500k vaccini / giorno è la certificazione di quanto fosse drammaticamente sbagliata la… - sbonaccini : Obiettivo raggiunto: abbiamo superato in Emilia-Romagna i 42mila vaccini somministrati in un giorno, la soglia rich… - meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - RobertoSignore7 : RT @FaustoDeMaria: Si doveva consegnare un #RecoveryPlan ed avere 500.000 vaccini al giorno entro il 30 Aprile! Risultato raggiunto! La di… - TwitPaola2 : RT @davidefaraone: Oggi è il giorno della consacrazione della bontà dell’operazione Draghi per cui avevamo aperto una crisi di governo da a… -