Vaccini, raggiunto il mezzo milione di dosi al giorno: tutti i numeri e le previsioni del piano Figliuolo

Per raggiungere la copertura il 60% della popolazione, come ha annunciato il commissario straordinario, bisognerà aumentare il ritmo attuale del 33%. In arrivo 20 milioni di dosi

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini raggiunto Covid: Fornaro, serve sforzo unitario per vaccini, non polemiche All'Italia serve un grande sforzo unitario per consolidare e, se possibile, migliorare il risultato delle 500.000 vaccinazioni giornaliere raggiunto ieri. Gli italiani chiedono alla politica e alle istituzioni di essere protetti e portati fuori dal tunnel della pandemia in tempi rapidi. Oggi servono responsabilità e prudenza e non certo ...

Covid, Speranza: 'Ieri oltre 500mila vaccinati' 'Raggiunto l'obiettivo delle 500mila vaccinazioni al giorno. Mantenendo questo ritmo, saremo in ... I vaccini, ribadisce, 'sono il più importante strumento che ci permetterà di uscire presto dalla ...

Vaccini, raggiunto il mezzo milione di dosi al giorno: tutti i numeri e le previsioni del piano Figliuolo

Pil, Ref e Confindustria vedono la ripresa

Secondo l'Istat nel primo trimestre il Pil è sceso dello 0,4% su base trimestrale ma Confindustria: "Ripresa robusta nel III trimestre" - Ref: "Nel 2021 il Pil salirà del 4,4% grazie ai vaccini".

Vinse lo scudetto col Verona, ora Volpati fa i vaccini in Trentino Domenico Volpati, campione d'Italia con il Verona di Osvaldo Bagnoli nella stagione 84/85, e' tra i medici arruolati per la somministrazione ...

