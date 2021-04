Vaccini: Oms autorizza l'uso in emergenza di Moderna (Di venerdì 30 aprile 2021) L'Oms ha dato in via libera all'utilizzo in emergenza del vaccino anti - Covid di Moderna. Questa procedura consentirà ai Paesi che non hanno i mezzi per determinare da soli l'efficacia e la sicurezza ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) L'Oms ha dato in via libera all'utilizzo indel vaccino anti - Covid di. Questa procedura consentirà ai Paesi che non hanno i mezzi per determinare da soli l'efficacia e la sicurezza ...

Vaccini, Oms: ok a uso d'emergenza per quello di Moderna Rai News Covid, appello del Brasile: mandateci i vaccini prima possibile Il ministro della Salute brasiliano, Marcelo Queiroga, ha rivolto un appello affinché i Paesi con dosi in eccesso di vaccini anti-Covid li donino al Brasile "il prima possibile". In carica dal 23 marz ...

