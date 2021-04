Vaccini: numero verde Ordine medici Napoli riceve boom di chiamate (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutin un solo mese sono state più di 7.000 le telefonate giunte al numero verde 800.95.44.27 istituito dall’Ordine dei medici di Napoli grazie ad un accordo con l’ASL Napoli 1 Centro per fornire informazioni mediche sulla campagna vaccinale Covid 19. Gli 80 medici dell’Ordine di Napoli, tutti professionisti oggi in pensione, hanno risposto nelle prime 5 settimane ad una media di 190 chiamate al giorno (900 a settimana) dalle 9.00 alle 14.00 su 5 linee dedicate. Richieste di informazioni da tutta la Campania ma anche da altre regioni d’Italia. I medici partenopei hanno offerto consigli, rassicurato l’utenza sulla assoluta necessità di vaccinarsi, e hanno anche creato un vero e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutin un solo mese sono state più di 7.000 le telefonate giunte al800.95.44.27 istituito dall’deidigrazie ad un accordo con l’ASL1 Centro per fornire informazioni mediche sulla campagna vaccinale Covid 19. Gli 80dell’di, tutti professionisti oggi in pensione, hanno risposto nelle prime 5 settimane ad una media di 190al giorno (900 a settimana) dalle 9.00 alle 14.00 su 5 linee dedicate. Richieste di informazioni da tutta la Campania ma anche da altre regioni d’Italia. Ipartenopei hanno offerto consigli, rassicurato l’utenza sulla assoluta necessità di vaccinarsi, e hanno anche creato un vero e ...

