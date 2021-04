Vaccini Italia, Figliuolo: "Record? Ora tocca alle aziende essere puntuali". Punto Regioni (Di venerdì 30 aprile 2021) La campagna di vaccinazioni anti Covid in Italia prosegue a gran ritmo anche dopo il Record di 508.158 somministrazioni in un giorno. Il dato, sempre in aggiornamento, risale alle 16.23 di oggi. Il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) La campagna di vaccinazioni anti Covid inprosegue a gran ritmo anche dopo ildi 508.158 somministrazioni in un giorno. Il dato, sempre in aggiornamento, risale16.23 di oggi. Il ...

matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - sbonaccini : Obiettivo raggiunto: abbiamo superato in Emilia-Romagna i 42mila vaccini somministrati in un giorno, la soglia rich… - RinascimentoI : VERO GIORNALE, edizione 30 aprile 2021 - Il tg di Rinascimento Italia - abbondio_silvio : RT @VAgnoletto: Superare i brevetti è possibile! Se lo è in Brasile perchè in Italia no? Perché in UE no? Se c'è la volontà politica si può… -