Vaccini, in Italia centrato il target delle 500mila dosi (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma - "Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500mila dosi di vaccino . Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma - "Ieri insono state somministrate oltredi vaccino . Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. ...

matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - sbonaccini : Obiettivo raggiunto: abbiamo superato in Emilia-Romagna i 42mila vaccini somministrati in un giorno, la soglia rich… - AMarco1987 : RT @meb: Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impossibile, oggi è… - IesuAnna : RT @marieta99044909: Probabilmente il numero di vaccini, nel fine settimana, calerà come successo anche le scorse settimane e nei prossimi… -

Covid, l'incide Rt nazionale risale a 0,85 | Confindustria: 'Si intravede la risalita, più vicino il rimbalzo' 30 apr 10:06 Speranza: "Ieri oltre 500mila vaccini, grande lavoro di squadra" 'Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio ...

