Vaccini, Figliuolo: «Siamo a 500 mila dosi al giorno» (Di venerdì 30 aprile 2021) La svolta: moltiplicati i centri, consegnate 4,7 milioni di fiale in 4 giorni. Vicina l’immunizzazione totale degli «over 80», ritardi per i 60-79 enni Leggi su corriere (Di venerdì 30 aprile 2021) La svolta: moltiplicati i centri, consegnate 4,7 milioni di fiale in 4 giorni. Vicina l’immunizzazione totale degli «over 80», ritardi per i 60-79 enni

matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - sbonaccini : Obiettivo raggiunto: abbiamo superato in Emilia-Romagna i 42mila vaccini somministrati in un giorno, la soglia rich… - CarloStagnaro : Aver raggiunto il target dei 500k vaccini / giorno è la certificazione di quanto fosse drammaticamente sbagliata la… - kkvignarca : RT @emmevilla: ?????? #Figliuolo: 'Siamo a 500.000 vaccini al giorno'. Non è così. In realtà siamo intorno alle 380.000 dosi al giorno (in sa… - fedesettetre : RT @emmevilla: ?????? #Figliuolo: 'Siamo a 500.000 vaccini al giorno'. Non è così. In realtà siamo intorno alle 380.000 dosi al giorno (in sa… -