Vaccini Covid Italia | 500mila dosi in un giorno Figliuolo raggiunge l’obiettivo E ora?

(Di venerdì 30 aprile 2021): ieri, giovedì 29 aprile 2021, per la prima volta è stato centratodichiarato dal Commissarioall’insediamento, cioèsomministrate in un. La campagna vaccinale riuscirà a mantenere questo ritmo?: per quale servirà la terza dose? Immunità di gregge entro l’estate?: raggiuntoin un: alla fine, nella giornata di ieri giovedì 29 aprile 2021, è stata raggiunto e superato ...

Sono infatti quasi 47 mila, alle ore 19.45, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro ilcomunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte. In serata il premier Draghi si è ......Ieri l'Italia ha raggiunto quota 497mila vaccinazioni anti -. E' il dato provvisorio riportato stamattina Il Sole 24 Ore dopo che ieri sera il commissario straordinario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, aveva anticipato il probabile raggiungimento di quota 500mila dosi giornaliere. Figliuolo, intervenuto a Porta a Porta, ha affermato che per metà luglio ...Isole Covid free e ripresa del turismo nazionale e internazionale. Ma chi «trasporta» i turisti se il personale marittimo e aereo non può vaccinarsi? Scoppia la polemica nel ...Sold out per luglio e agosto in molte località marine. E’ l’indicazione che viene da Federbalneari, secondo cui per la prossima stagione turistica iniziano ad arrivare i primi segnali positivi. Da una ...