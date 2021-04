Vaccini Coronavirus, Figliuolo: 'Siamo vicini al target di 500mila dosi al giorno' (Di venerdì 30 aprile 2021) Nei frigoriferi in Italia ci sono ora circa 5,5 milioni di dosi di Vaccini , un arsenale pacifico pronto per la vera campagna di immunizzazione di massa e l'uscita dall'interminabile incubo del Covid. ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 aprile 2021) Nei frigoriferi in Italia ci sono ora circa 5,5 milioni didi, un arsenale pacifico pronto per la vera campagna di immunizzazione di massa e l'uscita dall'interminabile incubo del Covid. ...

