Vaccini | cambio di passo raggiunto

(Di venerdì 30 aprile 2021) Un po’, solo un po’ in ritardo sulla tabella di marcia, ma ci siamo arrivati. Ci avrebbero scommesso in pochi e invece. L’obiettivo “quota 500mila” è stato, quello che il generale Francesco Figliuolo aveva indicato come “ildi” segnato. Anzi ieri, giovedì 29 aprile, nel nostro Paese di dosi di vaccino ne sono state inoculate di più, come ha certificato poco fa via Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. Una decina di giorni dopo il suo insediamento, agli inizi di marzo, alla guida della struttura commissariale, Figliuolo aveva annunciato: “È il momento della svolta o perderemo tutto” fissando il raggiungimento del traguardo delle 500mila dosi “dalla seconda decade di aprile”. Ma alla luce degli intoppi e delle vicende alterne che avevano segnato il prosieguo della campagna vaccinale in pochi ...