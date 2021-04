«Vaccinazione prioritaria per le persone con diabete contro il Coronavirus» (Di venerdì 30 aprile 2021) (Roma 30 aprile 2021) - La lettera-appello di diabete Italia Onlus al Presidente del Consiglio Draghi 30 aprile 2021 - “Le persone con diabete non possono aspettare, la Vaccinazione è una priorità”. Nella lettera-appello del Presidente di “Il piano vaccinazioni così come da Voi redatto risulta inapplicato in molte realtà regionali – scrive nella missiva il Presidente Nervo -. Urge inoltre segnalare che alcune regioni non stanno applicando le disposizioni contenute nel citato documento, mentre altre stanno cominciando solo ora a vaccinare le categorie dei pazienti fragili anteponendo altre priorità. In particolare, vogliamo portare alla Vostra attenzione una situazione intollerabile. La regione Sardegna ha addirittura modificato arbitrariamente i criteri relativi alle fragilità eliminando ufficialmente (con riferimenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) (Roma 30 aprile 2021) - La lettera-appello diItalia Onlus al Presidente del Consiglio Draghi 30 aprile 2021 - “Leconnon possono aspettare, laè una priorità”. Nella lettera-appello del Presidente di “Il piano vaccinazioni così come da Voi redatto risulta inapplicato in molte realtà regionali – scrive nella missiva il Presidente Nervo -. Urge inoltre segnalare che alcune regioni non stanno applicando le disposizioni contenute nel citato documento, mentre altre stanno cominciando solo ora a vaccinare le categorie dei pazienti fragili anteponendo altre priorità. In particolare, vogliamo portare alla Vostra attenzione una situazione intollerabile. La regione Sardegna ha addirittura modificato arbitrariamente i criteri relativi alle fragilità eliminando ufficialmente (con riferimenti ...

Advertising

lifestyleblogit : «Vaccinazione prioritaria per le persone con diabete contro il Coronavirus» - - informazionecs : La lettera-appello di Diabete Italia Onlus al Presidente del Consiglio Draghi: «Vaccinazione prioritaria per le per… - alberto_firenze : ?? ?????????? ?????????? ????! Una raccolta firme per tutelare una delle categorie di lavoratori più a rischio e MAI considerat… - Giordan85377483 : RT @Nuotomania: DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Australia. Vaccinazione prioritaria degli atleti olimpici, via libera del Governo.… -