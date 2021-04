Usa-Russia | Cremlino | Austria vuole ospitare summit Biden-Putin

(Di venerdì 30 aprile 2021) Mosca, 30 apr. (Adnkronos/Dpa) - Il cancelliereco Sebastian Kurz si è offerto dinel suo Paese ilfra Joee Vladimirche potrebbe tenersi in estate. Lo fa reso noto il, dando notizia di una telefonata tra Kurz ed il presidente russo, durante la quale il cancelliere ha offerto la sede di Vienna. Anche Finlandia e Svizzera nelle settimane scorse hanno proposto diil vertice.

Advertising

pietrogranero : RT @ziobaffone: UE e USA possono accusare Russia e Cina delle peggio cose. Se poi però Cina e Russia impongono sanzioni a rappresentati UE… - Andyphone : RT @Andyphone: @francescatotolo @EP_President Non solo la sinistra, anche la Meloni condanna la Russia. Purtroppo abbiamo una classe politi… - Andyphone : @francescatotolo @EP_President Non solo la sinistra, anche la Meloni condanna la Russia. Purtroppo abbiamo una clas… - MarceVann : RT @watohal: Gli usa stanno vilmente portando la EU ad uno scontro inutile quanto drammatico con un paese che ci potrebbe essere amico e ch… - watohal : Gli usa stanno vilmente portando la EU ad uno scontro inutile quanto drammatico con un paese che ci potrebbe essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Russia

Pertanto, l'obiettivo 'vero' dell'Ue sarebbe quello di 'frenare lo sviluppo' della'ad ogni ... E, 'naturalmente', con 'l'incoraggiamento degli', i quali 'non nascondono l'interesse di ...... Italia -ore 21 16 giugno: Italia - Olanda ore 16 17 giugno: Italia - Francia ore 19.30 Week 5 21 giugno: Italia - Brasile ore 21 22 giugno: Italia -ore 21 23 giugno: Italia - Germania ...Mosca, 30 apr. (Adnkronos/Dpa) – Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è offerto di ospitare nel suo Paese il summit fra Joe Biden e Vladimir Putin che potrebbe tenersi in estate. Lo fa reso noto ...Covid, dalla Russia arriva il Carnivac-Cov, il vaccino per gli animali: test su visoni, gatti, cani e furetti, pronte le prime 17mila dosi ...