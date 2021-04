USA, indice costo del lavoro 1° trimestre +0,9% (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Accelera la crescita del costo del lavoro nel 1° trimestre dell’anno. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) l’indice del costo del lavoro è salito dello 0,9% rispetto al +0,7% del trimestre precedente. Il dato è superiore alle stime di consensus (+0,7%). Nello stesso periodo le paghe ed i salari (che contano un 70% del costo complessivo) sono aumentati dell’1% contro il +0,8% del trimestre precedente (rivisto da +0,9%). I costi per indennità (benefits) sono aumentati dello 0,6%, allo stesso ritmo del trimestre precedente. Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Accelera la crescita deldelnel 1°dell’anno. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) l’deldelè salito dello 0,9% rispetto al +0,7% delprecedente. Il dato è superiore alle stime di consensus (+0,7%). Nello stesso periodo le paghe ed i salari (che contano un 70% delcomplessivo) sono aumentati dell’1% contro il +0,8% delprecedente (rivisto da +0,9%). I costi per indennità (benefits) sono aumentati dello 0,6%, allo stesso ritmo delprecedente.

