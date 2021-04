Uomo barricato in casa a Cividale. Irruzione dei Carabinieri (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel tardo pomeriggio di oggi i Carabinieri, a distanza di quasi 24 ore, e dopo aver provato a lungo con un negoziatore di Pordenone a convincere l’Uomo ad uscire di casa, hanno deciso di entrare nell’abitazione passando attraverso il vicino terrazzo al secondo piano. L’Uomo è stato poi accompagnato in ospedale. Dalle indiscrezioni l’Uomo era stato segnalato in passato alle forze dell’ordine dai vicini per problemi comportamentali. Nell’Irruzione non ci sono stati feriti e l’arma che era stata vista nelle sue mani si è dimostrata un giocattolo. Leggi su udine20 (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel tardo pomeriggio di oggi i, a distanza di quasi 24 ore, e dopo aver provato a lungo con un negoziatore di Pordenone a convincere l’ad uscire di, hanno deciso di entrare nell’abitazione passando attraverso il vicino terrazzo al secondo piano. L’è stato poi accompagnato in ospedale. Dalle indiscrezioni l’era stato segnalato in passato alle forze dell’ordine dai vicini per problemi comportamentali. Nell’non ci sono stati feriti e l’arma che era stata vista nelle sue mani si è dimostrata un giocattolo.

