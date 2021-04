Uomini e Donne, Vanessa Spoto spiega perché non teme la sua rivale Eugenia Rigotti (Di venerdì 30 aprile 2021) Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti sono le corteggiatrici che Massimiliano Mollicone ha deciso di portare alle scelta. Manca ormai poco al giorno tanto atteso e le due ragazze, che sembrano molto prese dal modello, iniziano a fantasticare sul loro futuro con lui lontano dalle telecamere. Vanessa, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine si è detta serena. La ragazza ha dichiarato di non temere la sua rivale Eugenia. La Rigotti, dopo aver abbandonato il programma, è tornata a corteggiare il tronista su forte insistenza di lui: Sapevo che sarebbe tornata, perciò non mi ha sorpresa trovarla seduta accanto a me. Non la temo, il loro bacio mi ha dato fastidio ma Eugenia non mi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 aprile 2021)edsono le corteggiatrici che Massimiliano Mollicone ha deciso di portare alle scelta. Manca ormai poco al giorno tanto atteso e le due ragazze, che sembrano molto prese dal modello, iniziano a fantasticare sul loro futuro con lui lontano dalle telecamere., in un’intervista rilasciata amagazine si è detta serena. La ragazza ha dichiarato di nonre la sua. La, dopo aver abbandonato il programma, è tornata a corteggiare il tronista su forte insistenza di lui: Sapevo che sarebbe tornata, perciò non mi ha sorpresa trovarla seduta accanto a me. Non la temo, il loro bacio mi ha dato fastidio manon mi ...

