Uomini e Donne, Roberta Di Padua rivela il motivo che ha messo un po’ in crisi il suo rapporto con Riccardo Guarnieri (Di venerdì 30 aprile 2021) Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne – dopo diversi alti e bassi – per godersi la loro relazione lontano dalle telecamere. L’ex dama del dating-show ha fatto un bilancio di queste prime settimane trascorse insieme all’ex fidanzato di Ida Platano, non risparmiando commenti su quest’ultima di recente tornata nel parterre femminile. “Non siamo in crisi ma a causa di una discussione lo sento meno complice”. Ha esordito così Roberta al magazine ufficiale di Uomini e Donne: Con Riccardo siamo in una situazione di rodaggio. Siamo usciti dal programma perché, almeno per quanto mi riguarda, avevo bisogno di vivere questa relazione al di là delle telecamere. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 aprile 2021)dihanno lasciato insieme lo studio di– dopo diversi alti e bassi – per godersi la loro relazione lontano dalle telecamere. L’ex dama del dating-show ha fatto un bilancio di queste prime settimane trascorse insieme all’ex fidanzato di Ida Platano, non risparmiando commenti su quest’ultima di recente tornata nel parterre femminile. “Non siamo inma a causa di una discussione lo sento meno complice”. Ha esordito cosìal magazine ufficiale di: Consiamo in una situazione di rodaggio. Siamo usciti dal programma perché, almeno per quanto mi riguarda, avevo bisogno di vivere questa relazione al di là delle telecamere. ...

Advertising

matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - LegaSalvini : #Salvini: 'Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergo… - Teresa02247224 : RT @Laura__3012: Verso il 1° maggio 'non rinunciamo a costruire 'una società di liberi e uguali', non rinunciamo a guidare la lotta degli… - gmlavolpe : RT @mgmaglie: Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a tutti gli uomini e le donne in divisa, l'aveva fatto nell'intimità del… -