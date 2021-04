Uomini e Donne, Martina Grado: sarà lei la scelta di Giacomo? (Di venerdì 30 aprile 2021) Anticipazioni Uomini e Donne, Martina Grado: sarà lei la scelta di Giacomo Czerny, il tronista alla prova del nove nel dating show. (Instagram)Il tronista di Uomini e Donne, Giacomo Czerny, va verso la sua scelta nel dating show che va in onda su Canale 5. Sono due le pretendenti: da una parte Carolina Ronca, fino a oggi la favorita, dall’altra Martina Grado, che vede in queste ore salire le sue quotazioni. Ma chi sceglierà quindi Giacomo? Manca poco per scoprirlo, ma per Martina le cose stanno cambiando. Leggi anche -> Il clamoroso gesto di Martina Grado: la reazione di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 aprile 2021) Anticipazionilei ladiCzerny, il tronista alla prova del nove nel dating show. (Instagram)Il tronista diCzerny, va verso la suanel dating show che va in onda su Canale 5. Sono due le pretendenti: da una parte Carolina Ronca, fino a oggi la favorita, dall’altra, che vede in queste ore salire le sue quotazioni. Ma chi sceglierà quindi? Manca poco per scoprirlo, ma perle cose stanno cambiando. Leggi anche -> Il clamoroso gesto di: la reazione di ...

