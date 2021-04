Università | ”Gambe corte del plagio letterario” | interrogazione parlamentare di Gigi Casciello

(Di sabato 1 maggio 2021) Un’ai ministri dell’e della Cultura sull’ormai endemico sistema del “copia e incolla” riscontrato nelle tesi di laurea nonché nelle tesi di dottorato di ricerca in vari Atenei italiani. L’ha presentata, Deputato di Forza Italia, componente della Commissione cultura alla Camera e tra i fondatori di Voce Libera. “I casi sembravano circoscritti a pochi, per quanto deprecabili, incidenti di percorso, invece il sistema del “copia e incolla” si sta affermando sempre più nelleitaliane – spiega l’onorevole– Il titolo accademico, di laurea o dottorato di ricerca, avvalendosi indebitamente dell’opera dell’ingegno altrui, viene poi utilizzato per il conseguimento di incarichi di prestigio a discapito di ...

