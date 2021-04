Unidata | fatturato in crescita in primo trimestre trainato da segmento Fibra & Networking

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) –, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, ha registrato ricavi pari a circa 7,6 milioni di euro neldell’anno, indel 38% rispetto ai 5,5 milioni euro dello stesso periodo del 2020. La PFN al 31 marzo 2021 è cash positive per 3,8milioni di euro rispetto ai 3,4milioni di euro al 31 dicembre 2020. Ladei clienti riguarda in particolare il mercato dei Clienti Business, che segna un incremento del 9,5% su pari periodo del 2020 e del 1,5% rispetto al 31 dicembre 2020, mentre il settore dei Clienti Retail registra un incremento del 47,7% sullo stesso periodo del 2020 e un aumento del 12,8% rispetto al 31 dicembre 2020. “Anche il2021 presenta ...

Ultime Notizie dalla rete : Unidata fatturato

