Una Vita, rivelazioni sul finale: tornano Susana e Leonor (Di venerdì 30 aprile 2021) Ancora pochissimi giorni e calerà il sipario su Una Vita. Dopo sei lunghi e intensi anni, per gli abitanti di Acacias 38 giungerà la parola 'fine'. Ma come volgerà a conclusione la soap opera spagnola? I primi rumors che arrivano direttamente dalla madrepatria, parlano di 'resurrezioni', dichiarazioni d'amore, matrimoni, clamorosi ed emozionanti ritorni che lasceranno i telespettatori a bocca aperta dallo stupore. Leonor torna ad Acacias per sempre Ne succederanno delle belle nella puntata finale di Una Vita e ad affermarlo sono stati alcuni attori della soap opera attraverso le più disparate interviste. Tempo fa, Sandra Marchena (Rosina Hidalgo) annunciò il ritorno di Leonor. Dopo una lunghissima assenza, la ragazza farà ritorno al suo paese d'origine e, a quanto pare, non se ne andrà più! Oltre a ...

