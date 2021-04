Una Vita, le anticipazioni della settimana: verità a sorpresa su un personaggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Prosegue la programmazione della soap opera Una Vita su Canale 5, ecco le anticipazioni delle puntate della prossima settimana. Continua il grande successo di pubblico di Una Vita, titolo italiano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 30 aprile 2021) Prosegue la programmazionesoap opera Unasu Canale 5, ecco ledelle puntateprossima. Continua il grande successo di pubblico di Una, titolo italiano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

riotta : Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Pa… - matteosalvinimi : Donare sangue (oggi plasma) salva una vita ed è sicuro. Ecco come funziona. #escoancheperdonare - SusannaCeccardi : Ogni vita che si spegne è una tragedia eppure non smetteremo di ribadire che per noi la difesa è sempre legittima!… - Gianciarla : RT @lucianonobili: Cos’è il genio? Checco #Zalone è una buona risposta. Grazie per questo video, politicamente scorrettissimo e divertenti… - ianoantoci1 : RT @giuseppeantoci6: Pio La Torre, una vita contro la mafia. 39 anni fa pensavano di averlo ucciso ma lui vive ancora oggi attraverso la su… -