Una Vita anticipzioni dal 3 all'8 maggio: fuori la verità su Santiago (Di venerdì 30 aprile 2021) Una Vita Finalmente l'uomo rivela la sua vera identità a Marcia, che ha una reazione inaspettata; intanto, Margarita finisce in prigione Pubblicato su 30 Aprile 2021 Cosa accade nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 3 a sabato 8 maggio 2021? Le anticipazioni segnalano che le verità escono fuori e finalmente varie situazioni appaiono più chiare! Felipe torna dal tribunale e appare soddisfatto per la deposizione, in quanto Andrade sembra ormai avere i giorni contati. Ursula in convento si ritrova a scrivere delle misteriose lettere ai vicini. Dopo di che, fa visita ad Andrade in carcere. Qui gli promette che lo aiuterà contro Genoveva. A questo punto, il malvivente le confessa la verità

