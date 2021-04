Una Vita, anticipazioni oggi 30 aprile: Genoveva vuole crescere da sola il figlio di Felipe (Di venerdì 30 aprile 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 30 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Felipe ha proposto a Genoveva di sposarlo, ma la Salmeron lo ha spiazzato rifiutando. Non solo. La donna gli dice che crescerà il suo bambino da sola all’estero. Come mai? Cosa sta succedendo tra loro? Felipe ha organizzato una cena romantica per chiedere a Genoveva di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 aprile 2021)“Una”, puntata del 302021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10?ha proposto adi sposarlo, ma la Salmeron lo ha spiazzato rifiutando. Non solo. La donna gli dice che crescerà il suo bambino daall’estero. Come mai? Cosa sta succedendo tra loro?ha organizzato una cena romantica per chiedere adi Articolo completo: dal blog SoloDonna

