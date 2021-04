Una vita anticipazioni: Genoveva è davvero incinta? Chi è Santiago? (Di venerdì 30 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 1 maggio 2021? Non si fermano quest’anno le soap neppure per la festa del primo maggio e su Canale 5 vedremo la classica programmazione. Per cui si inizierà come sempre da Beautiful e a seguire vedremo Una vita con un doppio appuntamento. In onda domani su canale 5 la seconda parte dell’episodio 1162 di Acacias 38 e la prima dell’episodio 1163. Cosa sta per succedere nel quartiere più famoso di Spagna? Come avrete visto Genoveva non ha accettato la proposta di matrimonio di Felipe ma si prepara a chiedere qualcosa di molto particolare all’avvocato che si è detto disposto a tutto pur di spostarla e crescere insieme a lei il bambino. Ma fino a che punto si potrà spingere Felipe e Genoveva che cosa gli chiederà? Scopriamolo con le anticipazioni, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 1 maggio 2021? Non si fermano quest’anno le soap neppure per la festa del primo maggio e su Canale 5 vedremo la classica programmazione. Per cui si inizierà come sempre da Beautiful e a seguire vedremo Unacon un doppio appuntamento. In onda domani su canale 5 la seconda parte dell’episodio 1162 di Acacias 38 e la prima dell’episodio 1163. Cosa sta per succedere nel quartiere più famoso di Spagna? Come avrete vistonon ha accettato la proposta di matrimonio di Felipe ma si prepara a chiedere qualcosa di molto particolare all’avvocato che si è detto disposto a tutto pur di spostarla e crescere insieme a lei il bambino. Ma fino a che punto si potrà spingere Felipe eche cosa gli chiederà? Scopriamolo con le, ...

