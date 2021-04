Una vita, anticipazioni 30 aprile: la decisione di Genoveva (Di venerdì 30 aprile 2021) Genoveva prenderà una decisione che spiazzerà non poco Felipe. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 30 aprile, rivelano che la donna dirà all'avvocato di voler andare all'estero e crescere il figlio che aspettano da sola. Nel frattempo, Marcia vedrà Santiago parlare con Ursula ed avrà ancora più sospetti su suo marito. Intanto, il medico che ha sottoposto ad alcune analisi Bellita, invierà una lettera ai Dominguez e li informerà del fatto che nel sangue della donna c'è qualcosa di strano e che potrebbe essere davvero grave. Infine, Marcelina accetterà l'aiuto di Servante per togliersi il dente. Una vita, trama 30 aprile: Genoveva vuole crescere da sola il bambino che aspetta Genoveva ha lasciato senza fiato ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 30 aprile 2021)prenderà unache spiazzerà non poco Felipe. LeUnainerenti la puntata in onda oggi 30, rivelano che la donna dirà all'avvocato di voler andare all'estero e crescere il figlio che aspettano da sola. Nel frattempo, Marcia vedrà Santiago parlare con Ursula ed avrà ancora più sospetti su suo marito. Intanto, il medico che ha sottoposto ad alcune analisi Bellita, invierà una lettera ai Dominguez e li informerà del fatto che nel sangue della donna c'è qualcosa di strano e che potrebbe essere davvero grave. Infine, Marcelina accetterà l'aiuto di Servante per togliersi il dente. Una, trama 30vuole crescere da sola il bambino che aspettaha lasciato senza fiato ...

Advertising

riotta : Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Pa… - SusannaCeccardi : Ogni vita che si spegne è una tragedia eppure non smetteremo di ribadire che per noi la difesa è sempre legittima!… - gennaromigliore : Al momento della vergogna deve seguire il momento dell’azione. Perché ogni vita umana persa è una sconfitta - erminim77 : Una voce autorevole ci dice che l'auto elettrica è più 'green', anche con l'attuale mix energetico nazionale. - animakoi : @LegaSalvini Da una parte un bambinone che non ha mai combinato nulla nella vita ed è dove si trova ora solo perché… -