Una proposta per riformare il lavoro dello spettacolo (Di sabato 1 maggio 2021) «La sfida è quella di portare ordine e regole in un settore che deve, per sua natura, rimanere discontinuo e disordinato». Queste le parole del senatore Roberto Rampi, relatore della VII Commissione Cultura, nel ricevere il documento elaborato dalle lavoratrici e dai lavoratori che occupano il Piccolo Teatro Grassi di Milano da più di un mese dando vita ad un «parlamento culturale permanente». L’incontro di ieri è stata l’occasione per ribadire le principali rivendicazioni del movimento che, secondo l’impegno del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 1 maggio 2021) «La sfida è quella di portare ordine e regole in un settore che deve, per sua natura, rimanere discontinuo e disordinato». Queste le parole del senatore Roberto Rampi, relatore della VII Commissione Cultura, nel ricevere il documento elaborato dalle lavoratrici e dai lavoratori che occupano il Piccolo Teatro Grassi di Milano da più di un mese dando vita ad un «parlamento culturale permanente». L’incontro di ieri è stata l’occasione per ribadire le principali rivendicazioni del movimento che, secondo l’impegno del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

vitocrimi : Il voto elettronico è ormai una realtà in ogni ambito. È arrivato il momento di approvare la proposta di legge all… - fattoquotidiano : La Commissione europea ha presentato una legge per disciplinare l'utilizzo del riconoscimento facciale nell'Ue, ma… - NicolaPorro : Una proposta volutamente provocatoria agli esercenti, che già vengono additati come responsabili dei prossimi conta… - maharrysoul : Falso nueve ho una proposta sexy da farti - mariaelena21_ : RT @LoveYou3000__: ho una proposta sexy da farti: vuoi abbuffati di panzerotti e rusticini con me? -