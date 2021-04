“Un regalo che terrò molto caro”: Berlusconi sorprende Iva Zanicchi (Di venerdì 30 aprile 2021) Silvio Berlusconi ha sorpreso Iva Zanicchi con un regalo inaspettato. La cantante ha rivelato che il Cavaliere le ha fatto pervenire “Un bigliettino affettuosissimo e un regalo che terrà molto caro”. Non ha però raccontato di che regalo si tratti. Il misterioso regalo a Iva Zanicchi Qualunque regalo Silvio Berlusconi abbia mandato a Iva Zanicchi, una cosa è certa. Tra i due esiste un’amicizia decennale che sarà difficile da scalfire. Lei poi è sempre stata attiva in politica, arrivando perfino al Parlamento europeo con una breve parentesi che va dal 2009 al 2014. Primo con Forza Italia e poi con il Popolo della Libertà, senza mai tradire il Cavaliere. LEGGI ANCHE => ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 aprile 2021) Silvioha sorpreso Ivacon uninaspettato. La cantante ha rivelato che il Cavaliere le ha fatto pervenire “Un bigliettino affettuosissimo e unche terrà”. Non ha però raccontato di chesi tratti. Il misteriosoa IvaQualunqueSilvioabbia mandato a Iva, una cosa è certa. Tra i due esiste un’amicizia decennale che sarà difficile da scalfire. Lei poi è sempre stata attiva in politica, arrivando perfino al Parlamento europeo con una breve parentesi che va dal 2009 al 2014. Primo con Forza Italia e poi con il Popolo della Libertà, senza mai tradire il Cavaliere. LEGGI ANCHE => ...

