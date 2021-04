UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 3 maggio 2021

(Di venerdì 30 aprile 2021)di Unalin onda: Leggi anche: Unal: ROSSELLA tornerà? Lara Martinelli (Chiara Conti) cerca di stare accanto a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Franco (Peppe Zarbo) continua a voler capire cosa stia nascondendo Pietro Abbate (Simon Grechi) ed è in procinto di fare un’inquietante scoperta… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è sempre più confuso e a questo punto capisce di dover fare definitivamente chiarezza riguardo ai suoi sentimenti. Renato Poggi (Marzio Honorato) è riuscito a recuperare la sua valigia. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Fin dalla sua partecipazione a 'Un Posto al Sole' nel 1998 e poi a 'Stranamore' con l'indimenticato Alberto Castagna. Passando per il Festival di Sanremo nel 2003. Più recentemente Serena condusse in...