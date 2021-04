Un posto al sole anticipazioni: FERRI vs ABBATE, la guerra continua! (Di venerdì 30 aprile 2021) Si confermano soddisfacenti gli attuali ascolti di Un posto al sole, che in questa primavera sta proponendo delle storie piene di suspence e dagli sviluppi imprevedibili. Leggi anche: UN posto AL sole, anticipazioni puntata di lunedì 3 maggio 2021 Tra le varie trame del momento, gli occhi di tutti sono puntati soprattutto sulla complicata vicenda dei Cantieri, dove un uomo misterioso – Pietro ABBATE (Simon Grechi) – è risultato essere il “manovratore occulto” di tutti gli incidenti che si sono verificati finora. Paradossalmente, l’unico evento non pianificato è stato proprio l’assassinio di Ernesto Gargiulo da parte di Biagio, l’uomo di fiducia di ABBATE, ma per il resto tutto è stato organizzato in modo da far saltare i nervi a Roberto FERRI ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 30 aprile 2021) Si confermano soddisfacenti gli attuali ascolti di Unal, che in questa primavera sta proponendo delle storie piene di suspence e dagli sviluppi imprevedibili. Leggi anche: UNALpuntata di lunedì 3 maggio 2021 Tra le varie trame del momento, gli occhi di tutti sono puntati soprattutto sulla complicata vicenda dei Cantieri, dove un uomo misterioso – Pietro(Simon Grechi) – è risultato essere il “manovratore occulto” di tutti gli incidenti che si sono verificati finora. Paradossalmente, l’unico evento non pianificato è stato proprio l’assassinio di Ernesto Gargiulo da parte di Biagio, l’uomo di fiducia di, ma per il resto tutto è stato organizzato in modo da far saltare i nervi a Roberto...

Advertising

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Roberto perde colpi? Pericoli in vista? E per chi? - abrazametinii : RT @fcotinitalia: “Miénteme” raggiunge 3 milioni di visualizzazioni su YouTube in sole 19 ore! Il videoclip si trova inoltre alla 36esima p… - sevillaswaves : RT @fcotinitalia: “Miénteme” raggiunge 3 milioni di visualizzazioni su YouTube in sole 19 ore! Il videoclip si trova inoltre alla 36esima p… - martinasmjle : RT @fcotinitalia: “Miénteme” raggiunge 3 milioni di visualizzazioni su YouTube in sole 19 ore! Il videoclip si trova inoltre alla 36esima p… - fcotinitalia : “Miénteme” raggiunge 3 milioni di visualizzazioni su YouTube in sole 19 ore! Il videoclip si trova inoltre alla 36e… -