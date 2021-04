Un parac*** | chi c' è dietro di lui Bordata-vip contro Tommaso Zorzi | Si sparisce in fretta | parole pesantissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Stefano Bettarini torna a parlare. Ed è subito caos in Rete. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip nel corso di un'edizione lampo, l'ex calciatore commenta l'arrivo diall'Isola dei famosi. “gente che lo vuole spremere, siin”, dice Bettarini. Che prende di mira tutti, compreso Massimiliano Rosolino, (inviato in Honduras, stesso ruolo Bettarini diversi anni fa). “Mi fa tenerezza. Lui poi è un bravissimo ragazzo ma un po' spaesato e fuori luogo lì”, dice l'ex marito di Simona Ventura. Ma il tasto dolente resta quello legato agli opinionisti. “Non mi toccare questo tasto. Per fare l'opinionista devi avere una voce piacevole. Lì non ce n'è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale”. A Bettarini non piace nulla di ...