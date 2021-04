(Di venerdì 30 aprile 2021) La tecnologia utilizzata per distinguere i tessuti sani da quelli cancerosi nell’uomo è stata utilizzata ora con successo perre gli. Ogni anno glinocivi causano enormi danni economici nell’agricoltura e nella silvicoltura, attaccando direttamente le colture o attraverso la trasmissione di malattie. La ricerca dell’Università di Liverpool, in collaborazione con il leader della gestione integrata dei parassiti International Pheromone Solutions (IPS), potrebbe avere enormi benefici per l’industria alimentare. La tecnica potrebbe consentire ai coltivatori e agli importatori dire le specie diparassiti in modo rapido e accurato. La ricerca è stata condotta dalla dottoranda di Liverpool Iris Wagner. Ha utilizzato un...

Advertising

QuotidianPost : Un nuovo metodo scientifico identifica gli insetti infestanti per le piante - DAZN_HELP_ITA : @ma_ori1988 Dal momento che hai richiesto la disdetta, potrai inserire il nuovo metodo di pagamento direttamente al… - ma_ori1988 : Un paio di giorni fa ho cambiato metodo di pagamento al mio account,poi l'ho disdetto. Oggi vorrei cambiare di nuov… - pattygrasso : RT @BLIND_DATA24: @donnadimezzo @cigna69 @renatobrunetta Addio digitalizzazione e dematerializzazione dei processi e provvedimenti amminist… - lisameyerildra1 : vi ricordate di Aristotele? A lui si deve l’analisi delle variabili della retorica ossia ethos, pathos e logos che… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo metodo

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

...e Veneta Esercizi Elettrici) e Dolomiti Edison Energy srl (quest'ultima consolidata con il... NOMINACONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'Assemblea ha nominato, per scadenza del mandato, il...Infatti, in pochissimi sanno quanto faccia bene questoper combattere lo stress e come è ... OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI Spirulina FIT, ilintegratore che fa perdere peso in pochi giorni ...Si tratta di un nuovo metodo analitico chiamato Rapid Evaporative Ionisation Mass Spectrometry . È molto efficace per prevenire infestazioni ...Noemi ha perso ben 15 chili, grazie a un percorso combinato di alimentazione sana ed attività fisica. Il metodo Tabata le ha permesso di ottenere risultati sorprendenti e di raggiungere una forma fisi ...