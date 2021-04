Un anno senza teatro, un anno senza Esposito: oggi l’anniversario della scomparsa di Gino (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un anno senza Gino Esposito, paradossalmente coinciso con un anno senza teatro. oggi è l’anniversario della scomparsa dello storico regista e direttore artistico del teatro Arbostella di Salerno con una messa in suo ricordo alla chiesa di Santa Maria a Mare di Mercatello alle ore 19. Gino, proprio nel mese della chiusura dei teatri per via del covid, lo scorso anno a marzo 2020 scoprì che un brutto male aveva preso il sopravvento su di lui non lasciandogli scampo nel giro di un mese. Un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un, paradossalmente coinciso con undello storico regista e direttore artistico delArbostella di Salerno con una messa in suo ricordo alla chiesa di Santa Maria a Mare di Mercatello alle ore 19., proprio nel mesechiusura dei teatri per via del covid, lo scorsoa marzo 2020 scoprì che un brutto male aveva preso il sopravvento su di lui non lasciandogli scampo nel giro di un mese. Un ...

