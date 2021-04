Umbria | sindaco nega cittadinanza a Liliana Segre perché ' sono antisemita' - Poi si scusa | ' Intendevo il contrario'

(Di venerdì 30 aprile 2021) Enrico Valentini,di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia non ha avuto dubbi: 'Nienteonoraria anon ha legami con il territorio'. La sua decisione, però, ...

Ilha sottolineato che la senatrice, sopravvissuta all'Olocausto, non ha legami con Gualdo Cattaneo e quindi mancano i requisiti per ricevere la cittadinanza. Per spiegare che i pregiudizi ...Ildi Foligno, Stefano Zuccarini, ha dichiarato che "abbiamo fatto tutto quanto possibile, per poter consentire alle attività di ristorazione e somministrazione, di poter lavorare all'aperto ...ORVIETO – Tutti i principali monumenti e musei della Città di Orvieto riapriranno al pubblico nel fine settimana, a partire ..."Non è legata al territorio", ha anche spiegato. Eppure l'anno scorso aveva pubblicamente proposto a Jennifer Lopez di trasferirsi nel suo borgo ...